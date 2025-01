Poštovanje, tuga i samoća su ih spojili. Dobri ljudi se prepoznaju, a oni su to zaista i bili. Kako su godine odmicale morali su da iz zdravstvenih razloga prorede odlaske na groblje., ali ipak nisu odustajali. Bilo je to dva do tri puta nedeljno u isto vreme. Razumeli su se... Komšije, rođaci sa setom i uvažavanjem su komentarisali njihovo veliko poštovanje i veliki respekt i tugu, prema preminulim suprugama. Dostojanstveno su se trudili da sećanje na supruge nikad ne izbledi i da ono što je vredelo u životu sačuvaju od zaborava...

Ljubav, brak, porodica, bili su svetinje za njih. Nakon toga ostalo je nedostajanje, praznina i usamljenost. A život je morao da se živi zbog dece, zbog unuka, oni su se trudili i to se videlo, nesebično su to pokazivali.

"Kada oca udovca posetite, a onda ga ostavljate i odlazite svojoj kući suze same krenu, oplakujete njegovu samoću, jer boli i njegova hrabrost , dostojanstveno držanje dok tuguje za vašom majkom svakodnevno, pokazujući time poštovanje prema njoj. Vi ste tu obilazite ga svakodnevno, ali to nije to... jer znate da su svaki dan, jutro, veče, praznik, leto, zima, sve nove godine za njega samoća i tišina. Boli saznanje da to ne možete promeniti....nadomestiti...Živeo je on i za svaki ispit svojih unuka, studenata, znao je koliko ih je i koji su u jednom semestru... za svaki poziv ćerke iz inostranstva i dolazak unuka koje su živele sa roditeljima daleko od njega.. To ga je i držalo...", pričaju sa setom Marina i Veroslava, ćerke jednog od ova dva divna i posebna čoveka. Njihov otac Milan bio je udovac 17 godina, preminuo je 2013. Njegov prijatelj Dragan koga je upoznao na groblju, bez supruge je živeo 23 godine, preminuo je 2021.