Dodatno, kulturni i obrazovni uticaj Karlovačke gimnazije, prve srpske gimnazije osnovane 1791. godine, širio se širom Srema, uključujući i Sremsku Mitrovicu, kao jedan od značajnih centara srpske duhovnosti i kulture. Porodično nasleđe, zajednički rad i nesebično ulaganje braće Anđelić u obrazovanje stvorili su most između ovih gradova, koji traje do danas.

Stefan Anđelić je umro 1892 godine, do smrti je obavljao dužnost, sahranjen je u Sremskoj Mitrovici te 1892, njegov brat je bio do 1888. godine, german patrijarh, jako zanimljiva ličnost, navijač cara i Budimpešte, klasičan diplomata koji je mogao da balansira između svojih Srba, koji su bili njegova baza kao sveštenika i cara i porte ali zbog toga ga niko nije voleo i nije bio popularan. Njegov put je bio lep i uzlazan. Braća su se rodilau Karlovcima, obojica su tamo završili osnovne škole i školovali se u bogosloviji u Karlovcima a deca su paroha sremskokarlovačkog Pavleta iz Sabornog hrama. U želji da se German više obrazuje, on je dodao Filozofski fakultet u Budimpešti i Pravni fakultet u Mađarskoj, kada je dobio sve diplome, priložio je i diplomu advokata, imao je i tu licencu. I on i brat su zajedno završili blagosloviju, Stevan se opredelio za sveštenika a ovaj drugi za monaški život i zamonašio se u manastiru Grgeteg, priča Milan Milošević, turizmolog u penziji.

Porodica Anđelić je imala imanja u Dalju, Borovom selu i Velikom brdu na Dunavu, spahiluk Karlovačke mitropolije koji su oni dobili od cara Franje Josipa, još Arsenije Čarnojević je dobio tu zemlju i na tom spahiluku je imao ljude koji su radili i proizvodi i on je zarađivao. Svake godine je proširivao taj posed, sa svog poseda uzimao novac i vraćao u fondove, za penzije, za sveštenstva i bio je jako popularan zbog toga, nije vozio skupa kola, ništa nije odneo u grob, sve je to dobro radio, jedino zbog čega nije bio popularan jeste način kako je došao na vlast, dekretom cara. On je 1888 godine umro i ostavio mlađem bratu u amanet, koji je živeo još desetak godina posle njega obavezu da izgradi novu zgradu Gimnazije, postojala je stara zgrada koju je izgradio Dimitrije Sabljov, to je bila prva zgrada, ta zgrada je srušena i više ne postoji. Za tu zgradu je izdvojeno 165.200 forinti, novac su dali braća Anđelić.

Današnja zgrada Karlovačke gimnazije datira iz 1890. godine. U to vreme je bila reprezentativna zgrada, izgrađena u srpsko-vizanstijskom stilu, sa bogato ukrašenim glavnim ulazom. Ktitori ove zgrade su bili braća Anđelići (patrijarh karlovački Greman i njegov brat sremskomitrovački sveštenik Stefan), što na ulazu i stoji napisano. U okviru gimnazije danas se nalazi Spomen biblioteka sa 18.198 knjiga, kao svojevrsni spomenik kulture.