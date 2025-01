Putevi Srbije u večeras upozorili vozače da je na mnogim putevima u Vojvodini vidljivost zbog magle smanjena na 30 do 100 metara .

To javno preduzeće je navelo da su to auto-put E-75 od graničnog prelaza Horgoš do petlje Novi Žednik i putevi na teritoriji Subotice, Novog Kneževca, Kikinde i Sente.