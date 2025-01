Gradski odbor Srpske napredne stranke Subotica otud smatra da je vrlo neshvatljivo kako ovih dana jedna samohrana majka (iako to više i nije) objavljuje svoje fotografije gde je obučena u majicu sa ovakvim simbolom i obraća se gradonačelniku Subotice nekakvim pismom.

Začuđujuća situacija je da su na adresu Stevana Bakića poslednjih dana sa društvenih mreža stizala raznorazna „otvorena pisma“. Od pisama je uvek plodonosniji razgovor uživo, te i ovom prilikom podsećamo da je kao gradonačelnik svih građana, Bakić više puta pozivao one koji žele sa njim na otvoreni razgovor, u kome će izneti svoj problem. Jer da bi ga rešavao mora sa njim biti i upoznat.

Gradonačelnik Subotice ozbiljan je čovek i svaka njegova izjava niti je „farsa, predstava, igranka za malu decu“, niti je utemeljena na proizvoljnim i poluistinitim informacijama. Nema potrebe da se onaj ko je nezadovoljan ili smatra da je izložen mobingu obraća njemu putem društvenih mreža, a još manje da „dokazni materijal“ izlaže na mrežama (osim ako nema nameru da se samoreklamira u ulozi PR-a onih koji pretenduju da zauzmu mesto „nekakvog lidera nekakve opozicije“). Dovoljno je da sa svojim gradonačelnikom zakažu razgovor u kome će lično izneti svoj problem, umesto što svoj „materijal za celu knjigu, za sutra, preksutra, neki sledeći put“ iznose na profile na mrežama.

Pomalo iznenađuje i činjenica da su za vrlo kratko vreme dosad anonimni „političari u pokušaju“ najednom obogatili svoj vokabular, u želji da se nametnu kao nekakve vođe nekakve opozicije, i da su odjednom počeli svakodnevno da preko pojedinih lokalnih portala pišu nekakva „otvorena pisma“ Bakiću. Ili su, pak, za to zadužili one sebi najbliže.

Da se, ipak, vratimo na crvene rukavice, jer ne možemo da se otmemo utisku i dilemi da li je para iz kotlića pomutila razum i ponekom dekanu pa je otud izostao oprez kod upotrebe simbola koje koriste i oni koji podržavaju Hamas?!

A možda je Gluhonjić bio tvorac ideje o novom simbolu „revolucije“, pri čemu su kriticizam i autonomaštvo najednom spojeni znakom jednakosti?

I na kraju, na ono što lično Bakić doživljava kao sveto trojstvo, braću Vučić i majku Srbiju - vrlo smo ponosni, a u to koliko je dosledan u stavovima po pitanju rešavanja problema, sugrađani će, uvereni smo, videti veoma brzo, već u danima koji dolaze.