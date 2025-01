- Pokušali smo sve zone koje su ostale neurbanizovane da stavimo pod zaštitu Zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu spomenika i da to sve bude ubačeno u naš plan generalne regulacije. Pritisci da se to promeni postoje, pogotovo oni koji su na svojim lokacijama videli interes za gradnju, ali ono što je sada situacija - i nadam se da će takva i ostati - jeste da centar Banje i pojedine okolne zone sa prirodnom celinom budu isključivo predmet ulaganja, održavanja i stvaranja novih zelenih pojaseva.

Ljudi danas žele da pobegnu iz velikih gradova, od buke i gužve, i da odmor provedu u mestima sa velikim parkovskim površinama i prirodnim blagodetima. Naravno, to prati i hotelska infrastruktura, ali treba voditi računa o ambijentu prirode.