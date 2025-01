- Zimska i letnja kampanja osmišljene su da se prevaziđu deficiti koji se javljaju uvek u tim periodima godine. Za veliku humanost koju su dobri ljudi iskazali dajući krv cele prošle godine Loznica je dobila nagradu našeg Instituta. Što se tiče Loznice prošla godina je bila zadovoljavajuća i ona drži oko tri odsto davalaca što jeste naš i evropski prosek. Cilj i želja je da uvek budemo spremni za nepredviđene situacije i pomognemo ljudima, od saobraćajnih nesreća, do drugih stvari koje se dešavaju, kada je krv neophodna i odlučuje o nečijem životu – rekao je on.

- Apelujemo na dobrovoljne davaoce krvi da nam se odazovu kao i one koji to nisu. Poslednjih šest godina Loznica je dobijala priznanja za rezultate u toku zimske i letnje kampanje i očekujemo da će se davaoci sa područja našeg grada i ove odazovati, da obezbedimo dovoljno krvi. Do sada nismo imali situacija da ne mogu da budu zadovoljene potrebe Zdravstvenog centra Loznica, ali ne znači da do toga ne može doći. Ove godine planiramo da u akcijama sa Institutom dostignemo 3,5 procenata dobrovoljnih davalaca u odnosu na broj stanovništva, to je oko 2.550 jedinica, i očekujemo da cilj premašimo. Pozivamo sve koji su već davali krv da ponovo to učine, a ostale da postanu i ostanu dobrovoljni davaoci – kazala je ona.