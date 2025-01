-U mladosti sam igrao za nekadašnji fudbalski klub „Poljostroj“ u staroj Jugoslaviji, tada je bilo mnogo fudbalskih klubova, maltene svaka radna organizacija imala je svoj fudbalski klub. To su bile opštinske lige, igrao sam dok nisam naišao na pravu devojku, zbog nje sam prešao na folkor koji sam igrao deset godina. Igrao sam u „Matroz“ folkloru, nakon toga prelazim u gradski, sve je to bilo divno.

- Radio sam u „Poljostroju“, to mi je bio prvi posao na kom sam proveo devet godina, jednu godinu sam bio sekretar omladine i tu sam nakupio deset godina radnog staža. Kada je otvoren sportski centar, prelazim u sportski centar u septembru 1987. godine. Došao sam tamo sasvim slučajno, tada je vreme bilo skroz drugačije i opuštenije, ljudi su radili i imali dobre plate, svi su se utrkivali da idu na radne akcije, to je bilo obeležje da si dobar i vredan čovek. Prvi direktor PSC „Pinki“, Slobodan Simić je bio akcijaš, on me je pozvao da pređem, sreli smo se u gradu, razgovarali i tako sam došao na novo radno mesto. U firmi sam radio na normu u tri smene, kada sam došao u halu „Pinki“, trebalo mi je dugo vremena da se naviknem na atmosferu, bilo je to sretno vreme, sa tom platom mogle su da se kupe nezamislive stvari u odnosu na danas.