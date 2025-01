"Moj rad, moje služenje, kao u crkvi. Tamo ne radi pop, on služi. Tako kod nas kažu. Sa njim treba dosta rada, da prošetam, počistim, da iščešljam, da nahranim, da lečim, treniram, dresiram. No, meni nije dosadno, moj život je baš zanimljiv. Volim životinje i one vole mene. U Srbiji nema više dresera, samo Piligrim, jedan dresiran konj", kaže Vlada Revonenko, profesionalni dreser životinja.