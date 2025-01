– Grad sufinansira sve sportske klubove sa teritorije Loznica koji ispunjavaju kriterijume, a ima ih oko 80. To su takozvani halski sportovi, rukomet, odbojka, košarka, futsal, borilački sportovi, šahovski, fudbalski klubovi, a u ovoj godini nijedan klub neće dobiti manje novca nego prethodne. Iznos se jedino menja ukoliko klub promeni rang takmičenja, nadležna komisija sve prati i usklađuje, tako da je ta raspodela pravična kao što je prema mišljenju sportske javnosti uvek i bila. Od 180 za sada je raspodeljeno je 156,5 miliona dinara, dok za preostali novac tokom proleća raspisujemo konkurs za posebne namene, sufinansiramo održavanje manifestacija, turnira i takmičenja, ili sportskog događaja u našem gradu koji u momentu opredeljivanja novca za tu godinu nismo mogli predvideti – kaže Stalović.

Jedan klub može dobiti najviše 20 odsto od ukupno namenjenog budžeta, objašnjava on i navodi da je to FK Loznica kome je pripalo 36 miliona dinara dok su najmanji iznosi koje klubovi dobijaju od 100 do 150.000 dinara.