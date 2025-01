„Čekaju nas velika iskušenja. Tokom kampanje uoči izbora koji su održani 2. juna 2024. godine, u svojim obraćanjima sam govorio da to nisu samo lokalni izbori za Suboticu nego i da branimo Srbiju. Tada sam, na žalost, predvideo i očekivao ovo što se danas dešava, ali nisam želeo to naglas da kažem, jer me i ovako dovoljno prozivaju da sam ekstreman. Inače, nisam ja ekstreman, ja samo ekstremno volim moju Srbiju”, rekao je Bakić.