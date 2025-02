Čini se da ne postoji kuća u Prokuplju u koju on nije „umešao“ svoje prste!

- Volim ovaj posao i eto 49 godina, 3 meseca i 15 dana sam ga radio. Retko sam imao problema. Bilo je par situacija, kada gazda želi nešto nemoguće, ali sam imao jedno pravilo, a to je da ne radim kada gazda nije tu - objašnjava nam on.

- Jedan od prvih poslova je bio rad u kući u Liparskoj. Rekao sam da neću da naplatim, iskreno, plašio sam se da ne pogrešim, početak je to. Vlasnik je imao akvarijum. Mnogo mi se dopao, rekao sam mu to. Kada sam završio sve, i rekao mu da neću da mu naplatim, on mi ga je poklonio. Još uvek ga čuvam- seća se Meče.