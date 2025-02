KRALJEVO – Život piše neverovatne priče, a to se i lično uverio Hranislav Dimitrijević iz Konareva kod Kraljeva. Ovaj čovek uhvatio je lopova dok je "operisao" po njegovoj prodavnici , reagovao je kako bi se odbranio nakon čega je završio na sudu , jer je kako kroz šalu kaže „ometao lopova na radnom mestu“. Deset godina Hranislav je obijao pragove sudnica kako bi dokazao da nije kriv i što se kaže „isterao pravdu“.

- Usred noći mene su probudili psi koji laju, međutim nisam obraćao pažnju, vratio sam se da legnem ali tada sam čuo da se uključio alarm u prodavnici. Uzeo sam pištolj, stavim za pojas i pođem. Kako sam prišao prodavnici vidim da su vrata izvaljena pajserom. Video sam lopove kako su sa džakom punim cigara na leđima krenuli da izlaze. Jedan me nogom gurne i ja padnem na beton, i kako je krenuo da me šutne u glavu, ja se izmaknem i iz pištolja opalim dva metka. Jedan ga je pogodio u kuk i krenuo je da trči preko ulice i kada je prešao pao je. Tada je rekao da je krenuo kod sestre i da nema veze sa pljačkom. Zamislite vi to. Ja sam odmah otišao u kuću, uzeo telefon pozvao policiju i ispričao šta se desilo, priča Hranislav za RINU.