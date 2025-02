On je svom najboljem prijatelju, svom uginulom psu Vukiju, podigao spomenik, ali i sebi odmah pored njegovog, za života. Dugo će meštani ovog sela, pamtiti upravo tog sbirskog haskija koji im je čuvao kuće i bio im kako kažu najbolji komšija i prijatelj.

- "Zašto si me ostavio prijatelju, da tugujem za tobom ceo život svoj. Život si mi ulepšao, smeh i radost doneo, a onda me napustio i tugu mi doneo. Nek su anđeli s tobom svi nebeski, a ti mene čuvaj anđele zemaljski. U srcu ćeš mome živeti zauvek - napisao je na spomeniku Prodanović.

On dodaje da je Vuki bio poseban pas koji se nikada od svog prijatelja nije odvajao.

- Gde god ja zanoćio, bez obzira koliko daleko bilo, on me je uvek na kućnom pragu čekao. Takva vernost se nije mogla videti u životu, niti čovek može tako veran da bude. Njega sam kupio u Lazarevcu, kao štene koje nije imalo ni 30 dana od jedne profesorke koja je iz Rusije donela njegove oca i majku, prava sorta. Nažalost, moram da budem iskren, slušao me je bolje od mojih prijatelja ljudi - priča Tomo.