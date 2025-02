- Nekada je ovde sve vrvelo od života. Zlatno doba ovog sela obeležio je rad dve tekstilne fabrike, bilo je puno ljudi. Ali, vremena se menjaju, fabrike su zatvorene, a mladi su mahom otišli trbuhom za kruhom tako da sam ja ostao jedini da živim u zgradi koja je nekada bila puna. Prvo mi je bilo jako teško to da prihvatim, ali posle navikne se čovek na sve. Dan po dan, teče život, kaže Dragan za RINU.

- Njih da nema, to bi bilo bruka. Sa njima malo progovorim, nazovem dobro jutro i dobar dan. Dok nije bilo prodavnice, vikendom kad ne radi pošta nije bilo žive duše, kaže Dragan.

- U tom marketu mogli ste kupiti bukvalno sve, od igle do lokomotive, nije bilo ni potrebe da idemo do varoši. U lokalnoj kafani je radilo oko 30 radnika, a kuvalo se oko 1.000 kafa dnevno, sada kad neko uđe, to doživimo kao svetsko čudo”, priseća se ovaj čovek koji sam živi u čitavoj zgradi.