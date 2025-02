„Do pre desetak godina pojedinačno je viđan na našim terenima u Lovačkom udruženju Braća Nedić u lovištu Magleša, sada već su to veće cifre i ozbiljniji brojevi. Populacija je u ekspanziji. Godišnji plan odstrela se kreće od oko 30 primeraka za odstrel, znači stotinak komada možda i više jer je vrlo nezgodno za procenu trenutne populacije. Šakal je u principu predatorska vrsta koja prirodnog neprijatelja faktički, osim čoveka, nema u planinskom delu. On ne voli da bude u terenima koje ima vuka jer ga vuk potiskuje, a u ovim srednjim brdskim i nižim predelima osim čoveka nema u prirodi neprijatelja", objašnjava Dragan Pajčić, iz LU "Braća Nedići" Valjevo.

Ognjen Krnetić, čuvar prirode objašnjava: „Šakal je relativno sitan predator, on je malo veći od lisice, 12 do 15 kilograma, prosečna sjenička ovca ima oko 80 kilograma pa sami procenite koliko on može da nanese štetu ovcama. Oni se uglavnom hrane glodarima, hrane se sitnim životinjama, kunićima, jedu lanad, živinu, u čopru nekom bi možda mogli neko jagnje, i hrane se dosta na deponijama. Mi na žalost odlažemo taj animalni otpad svuda, svuda u svakom potoku imate neku kožu, creva... tako da se tu najčešće hrane".