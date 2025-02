„Moskva me fascinirala od prvog trenutka. Njena bogata kulturna scena i prestiž muzičkih akademija ostavili su na mene snažan utisak“, priseća se Tara. Taj prvi susret s ruskom prestonicom probudio je u njoj želju da postane deo tog umetničkog sveta.

Put do prestižne akademije

„Prijava je obuhvatala moju biografiju, sve diplome i priznanja koja sam do tada osvojila. Kada su mi javili da sam dobila stipendiju, bila sam presrećna, ali to nije bio kraj – morala sam da polažem prijemni ispit na fakultetu“, objašnjava Tara. Ispiti su bili izazovni, ali ona je bila spremna da uloži svaki napor kako bi uspela. Dva ispita polagala je online, a za treći je otputovala u Moskvu, gde je nakon uspešno položenog ispita saznala da je primljena.

„Život u studentskom domu je povoljan, naravno, ima svojih nesavršenosti, ali to je deo iskustva. Što se tiče studija, naučila sam mnogo. Klavir je najvažniji predmet, jer je to ono što volim, ali i sve ostale discipline su važne. Iako se klasična muzika u svetu sve manje ceni, u Rusiji je još uvek visoko poštovana, što je jedan od razloga zbog kojih sam došla ovde. U Moskvi se održava veliki broj koncerata, mnogo više nego u Srbiji, što me dodatno motiviše da se još više posvetim radu“, objašnjava Tara.