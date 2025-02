- Za poslednju Novu godinu sakupili smo 2.000 paketa napravili i podelili 500 paketića. Akcija ne da je uspela nego je neverovatno koliko je to bilo uspešno. Imamo u planu da nastavimo humanitarne aktivnosti, za mesec dana planiramo novu akciju za decu koja su se izlečila od raka. Sve je to nastavak Marijinog humanitarnog rada. Dok sam ja živ – živeće i ona. Nastaviće se humanitarne akcije a u narednih godinu dana u planu mi je osnivanje ili humanitarnog udruženja ili humanitarne fondacije koja će nositi njeno ime - poverava se Zoran.

- To je bila njena najveća želja - da se ostvari kao majka. Iskreno, ona je žrtvovala svoj život svesno da bi se ostvarila kao majka. To svi lekari kažu. Čim se porodila, krenuli su problemi sa teškom bolešću. A imala je izuzetan život, lep život. Iz njenog položaja, iz njene životne pozicije, da ti svesno svoj život žrtvuješ, to je nešto veliko. Sve nas koji je volimo ostavila je u teškoj tuzi, ali šta ćemo, to je. Moramo da se trudimo da sve ono što je ona želela i zamislila, bar delić toga, da ostvarimo. To je moj put, da izvedem dete na pravi put, da dete sazna i shvati kakva je majka bila kraljica, da samo delić onoga što je ona želela ja sprovedem u delo. To je neka moja životna misija nadalje, ispričao je prošle godine Zoran.