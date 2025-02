LOZNICA – Običnom čoveku nije uvek lako da reši probleme i uglavnom je potrebno šetanje od šaltera do šaltera, da ganja onaj ‘’jedan papir’’, pogubi gomilu nerava i vremena. Lozničani su dolaskom nove gradonačelnice Dragane Lukić dobili svojevrsnu prečicu koju je uvela samo nekoliko dana po stupanju na dužnost. Od 15. novembra svakoga petka mogu u direktnom susretu sa njom, njenim najbližim saradnicima, direktorima javnih preduzeća, ili načelnicima odeljenja, potražiti rešenje za probleme iz svih sfera života.

Više od 200 građana do danas je petkom dolazilo u gradsku upravu po savet, ili pomoć. Razgovaralo se od 12 do 16 časova, odnedavno susreti počinju sat pre, a najčešće traju i po dva duže od predviđenog vremena. Broj je ograničen na najviše 20 razgovora, u dvadesetak minuta, s tim da je, u zavisnosti od složenosti teme, to nekad i duže. Lukićeva kaže da je važan kvalitet, a ne kvantitet i da je ovaj vid komunikacije dao rezultata.