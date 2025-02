Zamfir je Simin najveći konj, teži više od tone

Slušaj vest

VALJEVO - Sima Simić iz zaseoka Greda iz Kolubarskog atara, sin je siromašnog rabadžije i nadničara iz sela Popučke, nedaleko od Valjeva.

Sa svojim ocem decenijama je vukao šoder i pesak iz reke Kolubare i tako namicao za život. Ali uvek je sanjao dve stvari. a to je da jednog dana bude domaćin i drugo da nikad njegova štala ne ostane bez dobrih konja. I obe stvari dao mu je Bog. Danas kažu nema boljeg domaćina u tom kraju i nema boljih konja na čitavom Balkanu. Nećete verovati, oni su šampioni.

Ovo je zaselak Greda u selu Popučke, kod Valjeva. I nema, ko nije znao Miju, siromašnog rabadžiju iz pristranka Grede, koji je život u prošlom veku ostavio tegleći sa Batorom i Cvetkom, šoder i pesak iz Kolubare. I nema sumnje da je i na onom svetu ponosan svog sina jedinca, koji mu je ispunio životni san da sačuva ognjište, a štale napuni rasnim konjima, kakve Srbija nije videla

- Da, radio je to, jer nije imaao drugog prihoda. Radio je sa šoderom, sa peskom, malo neka drva, ako je prevukao đubre i to je radio. Malo je trgovao sa stokom. Nije sa stokom, s konjima. Voleo je te ljude, priča Sima o ocu.

- Posle ono, kad se polomio, bio sam sedmi, osmi razred. Niko ne zna za te muke? Ne zna. To je teška situacija bila i teško je to objasniti. Mi smo bili mnogo siromašna porodica. Pre 30 godina? Da, pa da ti kažem 85. godine. Nije to baš ni davno, ali dobro. Nismo imali ni televizora, ni zamrzivača, ništa. Išao si i gledaš televizor tamo, preko plota. U komšiluk smo nosili u zamrzivač, na kese pisali, ili ono, znaš čija je kesa, koja, da uzmeš i to. Moraš platiti i malo struje. Pa, šta ćeš, ali hvala Bogu. Imamo dobar komšiluk i dobro smo sa svima.

1/3 Vidi galeriju Sima je vlasnik najvećih konja na Balkanu, težih od tone Foto: Youtube Printscreen/Nećete verovati/Glas zapadne Srbije

- Dobar je narod. I svi su me pomogli tu u komšiluku i svi smo dobri. Uvek sam se ja odužio i zaslužio sam sve i volimo se tu što se kaže, cenimo se. Teška je bila situacija. Troje dece u školi, otac u bolnici, majka kod njega autobusom. Takoreći, četvoro nas za karte, za autobus svaki dan, trošak, a niko ne radi.

I majka je teško radila, nosila mleko čak 5 km na obranici. I mleko i vodu, čuvala krave da podigne decu, da bi nama bilo sve kako treba.

A ovaj nekadašnji seoski siromašak danas je veliki domaćin. Ali još veći takmičar u konjskim arenama, koji je postao poznat širom bivše Jugoslavije i koji se u Popučke vraćao ovenčan pobedničkim peharima sa najvećih državnih i međunarodnih konjskih nadmetanja.

U Simovoj ergeli nalaze se najveća i najjača grla na Balkanu, koja su osvajala i najveća takmičenja i plenila ljubitelje konja svojom lepotom, ali i veličinom.

Najveći konji na Balkanu su kod Sima

- Da, najveći konji na Balkanu su kod mene. I teški su bre, preko tone. Pa tone i 50 kila sad su. Veći su nego u Beogradu, policijski...

Zamfir je Simin najveći konj - mlad, miran, deca oko njega idu i sve... Težak je možda 1047-1048 kg.

- Dokazao sam da ovo nema niko, što Srbija ima. Skup je ovo sport. Jeste. A ja se borim i volim to. Ja za to živim, volim to. Nisam ja nikad bio nešto, na primer, radio da kupim stan, da kupim nešto. Ja sam voleo konje. Znači, za opremu, za konje, za ploče, za klince, za dobro opremu, za sve. Volim to i živim za to, objašnjava Sima koliko voli konje i koliko je ponosan na svoje šampione kakve nema niko.

Ujutru im daje kukuruz zamleven, zob zamleven, mekinje i to im se meša i daje se. Ujutru ide seno, pojenje, opet popodne seno, posle tri sata daje im se šargarepa i uveče opet seno. I to je to.

- Pa dobro, dajemo i šećera, to se podrazumeva. Pa ne, ali sad ne treba pošto je šargarepa mnogo slatka i ima šećera dosta.

A pod krovom porodičnog doma, posebno i počasno mesto, zauzima odeljenje gde su smeštena sva odličja koja su Simini atovi izneli na plećima.

- Ima laka, perolaka, srednja i teška kategorija, prva, druga, treća mesta. Imao sam još mnogo pehara koje nisam sve ovde stavio, koje sam i drugarima kad smo bili zajedno poklonio i tu su kod brata Neše. Znači imam još oko 50-ak pehara, sigurno što nisu kod mene.