- Dobili smo nalog da uklonimo most, to smo i učinili. Most nije bezbedan za prelazak, podaščan je i nema zaštitnu ogradu. Izgrađen je od strane meštana bez potrebnog rešenja nadlećnog organa. Nakon što smo ga uklonili, stanovnici su ga vratili, mi ćemo u narednih nekoliko dana ponovo ukloniti taj most, kaže za RINU Dejan Ćosić direktor preduzeća Gradsko zelenilo.