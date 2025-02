- Lada je već spremna za vožnju i koristim je svaki dan, ali mi je cilj bio više da napravim nešto što će estetski privući pažnju. Zanimljivo je ljudima da vide malu Ladu Nivu, pogotovo kada snimim kadar u kojem izgleda kao prava,“ priča on kroz osmeh. Ali, ima još posla. Nedostaju neki detalji, kao što su migavci, logo Lade Nive i sitni estetski dodaci. Trenutno radim i na novoj verziji farova, jer prethodni nisu ispali onako kako sam želeo, kaže Milutinović.

- Taj rad me zaista opušta i ispunjava, a sve to mogu i da povežem verovatno saa činjenicom i zato što sam u tridesetim godinama, a i dalje volim igračke,“ kaže kroz smeh i dodaje: „Volim ih i voleoću ih ceo život, jer to nije samo hobi, već prava strast.“