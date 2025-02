Planirana marina prostiraće se na 54,74 hektara priobalja reke Save, obuhvatajući pristaništa, sportske terene, ugostiteljske objekte i kampove. Ovaj projekat je u skladu sa Prostornim planom Grada Sremska Mitrovica do 2028. godine i njegovom realizacijom Sremska Mitrovica će postati deo sistema marina podunavskih zemalja. Očekuje se da će to značajno unaprediti poziciju grada kao nautičke destinacije.

Granica planskog područja za izgradnju marine počinje na severozapadu na tromeđi katastarskih parcela 5818/3, 5833/1 i 6032/4. Zatim se prostire prema jugu, prateći istočnu stranu kanala Čikas do reke Save. Granica prelazi reku i nastavlja se prema zapadu do tromeđe katastarskih opština Sremska Mitrovica, Salaš Noćajski i Mačvanska Mitrovica. Dalje se okreće prema severu, presečajući reku Savu, i vraća do početne tačke na raskrsnici ulica Vodna i Stevana Sremca.