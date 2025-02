Od 9 do 12 sati bez struje će biti: Brestovačka, Grdelička, Predejanska, Zaječarska, Karađorđeva, Kopaonička, Osmi mart, Pirotska br. 2 i 12, Slavka Zlatanovića od broja 1 do 37, Timočka i Vučjanska.

Do prekida u snabdevanju električnom energijom od 12 do 15 sati biće ulice Bogoljuba Trenkovića, Matije Gupca od broja 1 do 28, Mokranjčeva, Obrena Kovačevića brojevi 2A i 4, Petra Kočića od broja 1 do 24, Stanoja Glavaša od broja 24 do 149 i Treće srpske udarne brigade.