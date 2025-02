Njegov gazda Joca ispričao je i kako je sve to počelo i otkud mu Šarac. Kaže, bavio se krmačama, veterinari osemenjivali a kad dođe vreme da se krmača prasi ona opet traži nerasta... Nije uspevalo.

- I onda ga vidim kod jednog dede, unakažen, mršav, u nekom blatu..., veli Joca i dodaje: Ja ga uzmem i dovedem na ranč i on odmah napravi prasiće toj krmači... Tamo je jeo samo koštice od šljiva...

Joca ga vodi na uzici kao štene, a Šarac kad hoće da se mazi i češka, on samo podigne glavu. Inače, obožava da se kupa leti a voli i u blato.

- Jako je pametan, žena ga hrani kod kuće, ja naiđem autom, kad dođem, on stane i podigne glavu... A sad je u najboljoj formi, žive oni po 14-15 godina, a nigde me nije obrukao jedino kad podmetnu neku krmaču od 400 kila. E, onda mu podmestimo balu, pa on na balu pa na krmaču...