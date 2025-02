- Imam dve kćerke, unuke, praunuke.. obilaze me, to mi je najvažnije. Donesu mi sve što mi treba, ali ja volim sama da sredim svoje dvorište. Polako ja to sve, niko me ne juri. Kad stignem – stigla sam. Dok mogu, ja ću da radim i da se borim. To mi daje snagu. Kičma mi je malo oslabila, ali nikada ne bih mogla samo da sedim i ležim, pa radim koliko mogu, dodaje baka Radosija