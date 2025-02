- Izložba etnografskog sadržaja govori o starim zanatima od kojih su neki zaboravljeni, potpuno nestali, ili se njima bavi mali broj zanatlija. Izložba obuhvata period od polovine 19. veka pa sve do polovine 20. veka i njena centralna tema su zanatlije i stari zanati u Gornjem Milanovcu i okolini. Izložba se hronološki završava polovinom 20. veka, jer je to vreme industrijalizcaije Jugoslavije kada u mnogim gradovima dolazi do osnivanja fabrika, industrijalizacije što dovodi do postepenog gašenja starih zanata - kaže dr Jelena Vukčević, kustoskinja Muzejske zbirke.