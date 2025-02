„Mi smo bili tradicionalna porodica koja se bavila ovim poslom još iz 19. veka, tako da je to nesvesno nama ulazilo u krv i nama je to sasvim normalno, bez obzira na to što se bavimo i drugim poslovima. Ipak, neki osećaj, da li je to ljubav, da li je to odgovornost, da li je to ne mogu da opišem, ipak nas to vraća u ovu hladnoću, promaju i ipak se najlepše osećamo na tom mestu tamo", navodi Miloš Novaković, vodeničar iz Valjeva.