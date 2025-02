- Nemoj da odstupiš od ovog naroda sa svojim molitvama i blagoslovom. Sve ih blagoslovi! Molimo te mi, služitelji tvoje svetinje, jer oni ovde nisu došli da vide nas, niti lepotu ovoga kraja,nego da se poklone tebi, živom čudotvorcu Hristovom i tvom bratu svetome Zosimu. Zajedno ih blagoslovi i ti i on i zajedno ih utvrđujte u veri. Neka tvoje svete i celebne, stradalne i mučeničke moći budu svedok svima nama da smo narod svetoga Save, narod svetog cara Lazara, narod svetog vladike Nikolaja, narod svih svetih i velikih predaka naših, i slavnih ugodinika božijih, boraca za istinsku pravdu, neka vaše molitve odavde iz Tumana, poput ognjenog jezika dođu direktno do prestola Božijeg. Neka odavde zracima sile svoje, Bog otac nas blagoslovi kroz sina svoga koji je radi našega spasenja dao i blagoizvoleo da postane čovek. Mi smo svi ljudi, ali te i kao ljudi molimo, preobrazi nas molitvama iz lošeg u dobre- pričao je Dimitrije.

- Olakšaj nam, jer nemamo više kome da se obratimo, nego samo tebi i tebi sličnim svetiteljima i čudotvorcima. Neka je tvoj blagoslov, usuđuijem se reći svojim nedostojnim ustima, u ime manastira i bratije svom narodu, a ti kako znaš i umeš izlij ga, stigni do svakoga i razumi svakog, čuj svakog,usliši svakog, da se ne obrukamo ni mi ni ti, pred ovim narodom koji ti dolazi i vapi u ime Božije. Svakome daj ono što traži,i što je korisno za spasenje, ali ne ostavi ni ovaj sveti manastir, ni ovu svetu crkvu i kuću božiju, koja otvorenih vrata prima i dočekuje ovaj narod. Primaj ih u ime tvoje u ime svetog Zosima. Ne posusajte da se molite, ne posusajte da tešite narod, da krepite i blagosiljate. Zatvorite usta i bogohulnika koji skaču na vas i na ovu svetinju, govoreći da u Tumanu nema ništa sem marketinga i reklame. U Tumanu imate vi divni čudotvorci, a narod to vidi i narod to poznaje, a kome smeta neka ide što dalje od ove božije kuće, ma bio u kom činu i ma bio u kom zvanju. Neprijatelji su i spoljni i unutrašnji, i crkve i društva i svakog od nas. Borimo se da se mi ne pokažemo neprijatelji drugima i ne pokažemo sudije drugima. Blagoslovi nas još jednom sveti čudotvorče izobiljnim darom, koji ti je dao Bog. I kroz ovaj narod koji odlazi svojim kućama, blagoslovi njihove domove, njiovu decu i rodbinu, sve njihove krajeve,jer ti to možeš, jer ti verujemo, jer si Hristov prijatelj i osvedočio si se kao čudotvorac.Neka je slava Bogu, hvala tebi sveti Jakove novisvetilniče crkve božije i tebi sveti Zosime, vekovni čuvaru ovoga svetoga manastira i tebi sveti Arhanđele koji svojim svetim krilima dočekuješ i blagosiljaš ovaj narod. Hvala vam što nas razumete, što nsa volite i što nas vazda Hristu vraćate. Neka je slava Bogu u ove dane pripreme svetoga i velikoga posta, da zavapimo radujući se pozdravljajući jedne druge najdubljim glasom u ime čitave vaseljenje od neba do zemlje i obruno, glasom radosti jedinstvenim kao što samo mi to možemo u ime naših predaka naslednika. Hristos vaskrse- obratio se iguman Tumana.