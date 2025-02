Od 8 do 17 sati električnu energiju neće imati stanovnici ulice Đuke Dinić od broja 30 do 59, Obrada Lučića broj 2, Proleterske od 51 do 77, Sarajevske od 1 do 23, Šumadijske od 1 do 9 i broj 35, kao i ulice Žikice Jovanovića Španca od broja 55 do 110.