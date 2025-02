Žene iz Velikog Gradišta do sada su na snimanje mamografom slate tek kada se ultrazvukom otkrije promena ili kada se posumnja da postoji problem, što često bude kasno. Sa novim mamografom, one će prvi put biti deo organizovanog skrininga koji može da spase život.

Dr Olivera Radulović, radiolog u Domu zdravlja Veliko Gradište, kaže: "Mi ćemo sada imati mogućnost da radimo skrining mamografiju, otkrivanje bolesti bez simptoma. Znači, rano otkrivanje bolesti, kada žena nema nijedan jedini klinički simptom i to je najbitnija i najveća prednost svega ovoga. Uz to, dostupnost same procedure veoma je bitna jer do sada nismo imali ništa."