Mladić je mogao da siđe, ali devojka nije smela. Bili su oboje jako uplašeni. Sve vreme su bili na vezi sa vatrogascima pa su tako lako i locirani. Rendžer iz NP Tara je uz pomoć alpinističke opreme došao do njih. Onda su polako uspeli da siđu sa stene i došli do vozila gde su ih čekali vatrogasci – kaže naš sagovornik i dodao da se i sam čudi kako su uopšte došli do tog mesta.