- Odmah sam počela da učim srpski, kolege mi pomažu svakodnevno, uče me novim rečima, a čim se prebacim na engleski kažu - pričaj srpski. Čitam ćirilicu bolje nego što govorim. Zahvaljujući Vuku pisanje i čitanje je mnogo lakše nego na japanskom. Mi imamo tri različita pisma, hiragama, atahama i treće je slično kineskim slovima kanđi. U atahami imamo oko 50.000 slova, ali ne znamo ih sva i do otprilike 16 godina učimo ih oko 10.000. U kanđiju se moje ime piše tako da svako slovo ima značenje. Hoši su zvezde, No je polje, Mina su talasi, a Mi je okean tako da bi se to moglo na srpski prevesti kao Zvezdano Polje na Talasima Okeana – objašnjava simpatična Japanka mešavinom engleskog i srpskog koji joj dobro ide.