Ko će koga nadjačati, a onda i naterati u beg, a njegovom vlasniku doneti pehar i titulu svetskog šampiona, biće poznato u nedelju. U Mokrinu se sa nestrpljenjem očekuje finale 39. Gusanijade, koje će se održati u ulici Uroša Kuzmanova, tačno na sredini dvorištva Spasoja i Mistrala, kako to nalažu stroga guščarska pravila.

Trogodišnji Spasoje, vlasnika Milana Dražića, do sada nije pretrpeo poraz.

Živica Terzić, predsednik udruženja guščara "Belo pero", kaže za Kurir da se nonštalantno dogegao do finala:

- Polufinalno odmeravanje snaga nije trajalo ni minut. Spasoje je odmorniji i svežiji od Mistrala. Iza njega su duge i istrcrpljujuće polufinalne i četvrtfinalne borbe. Međutim, on je iskusniji pa se I to mora uzeti u obzir. Ukoliko se finale oduži i pređe 10 minuta, Mistral ima veće šanse. U vreme parenja, mužjaci se bore za naklonost ženki, a u žaru ostanu bez nekoliko pera. Ustukne onaj koji je pobeđen, a vlasnik ne može gusana da natera da se ponovo bori ako on neće - podvlači Terzić i podseća da je ovo takmičenje zvanično registrovano u UNESKO, a održava se od 1986.