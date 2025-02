Lozničani imaju i svoju Japanku Minami Hošino, koja je trenutno deo TOGL-a, pa je štand posetio i veliki broj njenih sunarodnika. Na štandu Specijalne bolnice ‘’Banja Koviljača’’ je, prema rečima njenog direktora dr Aleksandra Jokića, interesovanje kakvo nije bilo u poslednjih deset godina, samo su ih na dan otvaranja posetila tri ministra i toliko ljudi da su ostali do skoro osam sati uveče, a i narednih se tako nastavilo, potpisivanjem ugovora i najava novih poslova. Pod sloganom ‘’Udahni čistu prirodu’’ nastupio je Krupanj, godinama poznat po sportsko-rekreativnom turizmu pa u prestonicu Rađevine dolaze mnoge sportske ekipe, a na raspolaganju su im tereni sa veštačkom i prirodnom travom. Žele da privuku turiste i netaknutom prirodom, čistim vazduhom i zdravom hranom. Posetioce Rađevine čekaju mnogobrojne pešačke i turističke staze, vožnja električnih bicikala, a ko dođe treba da poseti i atraktivan spomenik prirode, Kovačevića pećinu. Mali Zvornik je sajam iskoristio da najavi brojne manifestacije za predstojeće leto, čuvenu ‘‘Somovijadu’‘, regatu na Zvorničkom jezeru, predstavi arheološko nalazište na Orlovinama, a tu je i kulturno-istorijski kompleks ‘’Kamena devojka’’, odnosno podzemni grad Karađorđevića. Samo prošle godine hodnicima grada pod stenama prošlo je oko pet hiljada posetilaca. Ljubovija ovoga puta nije sa komšijama, a na sajmu predstavlja kompletnu ponudu turističkih potencijala Azbukovice. Posetioce su upoznali sa Gastro-festival koji će biti upotpunjen gostovanjem Svibor vitezova, a prvi put će ove godine biti održana dvoetapna trka gde učesnici pešače od Valjeva do Povlena, a zatim trče od Debelog brda do Ljubovije, gde je cilj. Drinska regata je najpoznatija ljubovijska manifestacija i posetioci su mogli da se raspitaju kako da se priključe najdužem spustu rekom u Evropi, koji će ponovo imati bogat program.