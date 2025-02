Ova pomoć biće prikupljana u svim hramovima na području eparhije i podeljena uoči velikog praznika –Vaskrsa. Građani mogu doneti brašno, ulje, šećer, so, konzerviranu i zapakovanu hrana sa dužim rokom trajanja, testenine, slatkiše kao i sredstva za higijenu – sapun, šampon, prašak, paste, peškire, ubruse, navode iz eparhije. Sva tako prikupljena pomoć biće razvrstana u pakete koji će preko nadležnih sveštenika biti podeljeni onima kojima je to najpotrebnije na području eparhije, u šest opština i dva grada, od Ljubovije, preko Bogatića, Loznice do Šapca.