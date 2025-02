Prisećajući se Vladan Terzić rekao je da su 52 godine prošle od prve izložbe, a da je to praktično rad koji traje skoro 60 godina rada.

- Ovo je prva moja retropespektiva, a jednu od većih izložbi sa 60 do 70 radova sam imao i 2004. godine u „Cvijeti Zuzorić“. Moj osnovni motiv je priroda s tim što su to u zavisnosti od perioda različite faze doživljavanja predela. Priroda i moja ljubav prema njoj je opredelila i moje stvaralaštvo – kaže Terzić i dodao da se pre klasičnog pejzaža bavio apstraktnom krošnjom, a zatim se opredelio za pejzaž.

Za njega je najvažnije, a to prenosi mlađim kolegama, jeste to da je „važno slikati nešto što osećaš i imaš potrebu, a ne što bi neko želeo da ti slikaš. To je jedina garancija da se nešto može i napraviti“. Za njega je slikarstvo sreća, jer se bavi poslom koji može da radi po danu, pa u noć, a onda da jedva čeka da se probudi i da nastavi.