- Ja sam kao vozač kamiona proživeo jedan veliki stres koji na planini Čemerno u BiH. Iako je taj put opasan, negde u ranu zoru, vozio sam još dva čoveka, kada me je na klizavom putu poneo kamion u desnu stranu, i jednim točkom sišao sa kolovoza jer sam izgubio kontrolu. Nekako smo sredili to i kada smo krenuli nakon nekih sto metara, počeo sam da se tresem i da ne mogu da vozim - kazao je Drakče za agenciju RINA.

- Sve je to tada organizovano, međutim ja sam ostao živ do dan danas, a mnogi koji su me lečili otišli su na onaj svet. Operacija je uspela i evo mene i danas ovde, dodaje on.