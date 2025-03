Do sada su održani 363 puta, a samo prošle godine, od juna do novembra, u čak 113 jedinica lokalne samouprave Miholjski susreti podigli su na noge gotovo 250.000 ljudi širom Srbije. Sportske, kulturne i zabavne manifestacije svakog vikenda su okupljale stanovnike sela od Vojvodine do Kosova i Metohije i od Drine do Stare Planine, a ove godine očekuje se i veći odziv.