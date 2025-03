U foajeu Kruševačkog pozorišta, otvorena je tradicionalna Osmomartovska izložba cveća, u organizaciji JKP „Kruševac“. U narednih četiri dana, od 8 do 20 sati, posetioci će moći da uživaju u bogatom asortimanu domaćeg i uvoznog saksijskog cveća i odaberu prigodan poklon za pripadnice lepšeg pola.

- U čast Međunarodnog dana žena, javno – komunalno preduzeće “Kruševac“, svojom maštovitom i kreativnom dekoracijom, već godinama utiskuje pečat izložbenom prostoru Kruševačkog pozorišta. Takođe, ovo je pravo mesto gde raskoš i estetika raznovrsnog cveća mogu doći do punog izražaja. U svakom aranžmanu vidi se trud zaposlenih, od kojih ujedno možete dobiti i savete i instrukcije o uzgajanju, izjavio je gradonačelnik Ivan Manojlović.

On je pripadnicama lepšeg pola uputio najsrdačnije čestitke povodom predstojećeg praznika i pozvao sve sugrađane da posete izložbu narednih dana i uživaju u obilju raznolikih boja, mirisa i vrsta cveća, kao nepogrešivog izbora poklona za svaku damu. Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je naglasila da JKP „Kruševac“ veoma uspešno realizuje sve postavljene zadatke i da ova izložba predstavlja jednu od najlepših godišnjih tradicionalnih aktivnosti.

Cena domaćih proizvoda iz staklenika kreće se od 100 do 700 dinara, uvozna roba od 250 do 8.000, rezano cveće od 150 do 900, a pojedinačno – ruža je 300 dinara, karanfil 100, gerber 150…