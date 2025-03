- U planu je da se fikus oreže tokom ovog meseca, međutim mi ne znamo koji će to dan tačno biti, jer taj posao moramo uskladiti sa programskim sadržajima Kulturnog centra. U prostoru gde se fikus nalazi često su izložbe i razne druge umetničke aktivnosti , pa ćemo u skladu sa tim i planirati naš posao u vezi sa fikusom - rekla je Snežana Stakić, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture iz JKP "Gradsko zelenilo".

- Godišnje orezivanje je neophodno radi boljeg napredovanja biljke. Proređivanjem krošnje, biljka dobija više svetlosti, a bojimo se ako ga ne bi orezivali da bi on probio stakleni izlog u kome se čitavom dužinom prostire. Takođe, prolećno orezivanje je i prilika da se fikus detaljno pregleda - kažu zaposleni u JKP Gradsko zelenilo, koji već godinama vode brigu o fikusu.

Oni ga jednom godišnje orezuju, a svakog meseca obilaze i kontrolišu eventualno prisustvo biljnih bolesti i štetočina. Leti ga redovno zalivaju, mada to nekada I nije neophodno. Naime, fikus je zasađen u žardinjeru koja je uzidana u temelje ove ustanove, tik do samog ogromnog izloga. Pretpostavlja se da je koren ove biljke odavno izašao iz posude i da se široko prostire ispod zgrade Kulturnog centra kao i Gradskog trga. Ako se zna da Čačak leži na podzemnim vodama, nije teško zaključiti da gorostas vlagu crpi iz zemljišta, a tokom čitave godine ima sasvim dovoljno toplote i svetlosti. Da nije godišnjeg orezivanja i zidova koji ga sputavaju, fikus bi do sada premašio gabarite zgrade u kojoj raste. Neki smatraju da bi davno dosegao dvostruko veću visinu nego što je sada ima, što nije nemoguće, budući da je zasađen 1971. godine. Tada su u temelj zgrade posađena tri pelcera, od kojih su se dva primila, a doneti su iz Splita.