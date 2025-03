- Ovo je sve ručno kopano. I moja majka je učestvovala u tome. Za ceo taj posao desetak pijuka se upropastilo i pet, šest ručnih kolica. To je bio ogroman posao, al' sve što se počne, to se i završi. Imali smo stari zetov traktor i posle izvoženja zemlje je morao da ode na otpad pa smo novi kupili. Moj otac je bio izuzetno vredan i radan čovek. U kraju je nekada iskopao preko 100 bunara, to se nekada dobro plaćalo. Moj otac je krenuo s tim pečurkama ovde, bilo je takvo vreme, a onda je došla inflacija i to je stalo. Naišla je neka voda pa je zatrpala deo ovog ulaza. Otac je iskopao kanal da odvede odatle vodu i uspeo je da spasi od poplave što se dalo spasti. Sada imam tri sina koji su već odrasli tako da mogu i da mi pomognu oko nekog eventualnog uzgoja pečurki. Ima ovde i ideja da se napravi prava turistička atrakcija sa restoranom, stolovima, barom. Ovo ovde je fantastična priroda, nema lepša u Srbiji - priča Vladica Jovanović.