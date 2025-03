- To je jedna od najinvanzivnijih vrsta na svetu. Nepoznato je na koji način se pojavila u Zaovinskom jezeru, nema prirodnih neprijatelja pa je iz godine u godinu ima sve više. Jedna od dobrih osobina ove invanzivne vrste je filtracija vode. Prerađuju do 1 litar vode dnevno po školjki. Životni vek je 4 do 5 godina, a odrasla ženka može proizvesti 30.000 do 40.000 jaja i preko million jaja svake godine. Te larve plutaju po vodi i posle nekoliko nedelja one se kače na tvrdu podlogu – kažu stručnjaci.