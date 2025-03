U dvorištu Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Potočcu parkiran je avion ! Šok i zagonetka za one koji ga prvi put vide, a ponos za domaćine i posebno za one koji su ga na ovo mesti "prizemili"!

- Nije bilo tada mosta. Pitao sam skeledžiju koliko košta da preveze avion! On je mislio da se šalim! Rekao mi je da je prevozio sve i svašta, čak i mečke, i nije uzeo ni dinar za prevoz aviona - smeje se Dinić rado se prisećajući tog vremena.

Za Potočac su baš zbog ovog eksponata mnogi čuli i dolazili mu u posetu, ali vremenom je avion počeo da propada, pa je Dinić bio rešen da umesto njega nabavi drugi, i to ovaj koji i danas "samo što ne poleti"!

- Imali smo ideju da napravimo etno kutak od drvenog rala do aviona, ali, eto, ispalo je da smo pre došli do aviona i on je skoro jedini i opstao - priča smejući se bivši direkor Dinić koji je upravo u ovoj školi 1969. godine započeo svoj radni vek i tu stekao penziju.