Inače, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, a ponegde je moguća i grmljavina, dok se u južnim predelima očekuju i sunčani intervali. Duvaće vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u južnim predelima umeren i jak jugozapadni, a najniža temperatura kretaće se od pet do 13 stepeni, dok će najviša biti od 10 stepeni na severu do 22 stepena na jugoistoku Srbije.