Filijala Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) u Loznici objavila je 12 javnih poziva od kojih svi traju do kraja godine sem programa samozapošljavanja koji se završava 14. aprila kako bi ranije počela njegova realizacija. Direktor lozničke filijale Zoran Milovanović, kaže da su i sada obuhvaćene sve kategorije nezaposlenih i onih teže zapošljivih.

- Paket za mlade je u prvom planu. To je mera stručne prakse koja, u zavisnosti od nivoa kvalifikacije, traje od 6 do 12 meseci. Za srednje obrazovanje naknade iznose 35.000, visoko 40.000 dinara, a u odnosu na prošlu godinu za po 5.000 su uvećani iznosi. Imamo i subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih osoba, poziv se odnosi na mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, osobe bez završenog srednjeg obrazovanja i koje su završile osnovno obrazovanje odraslih u organizaciji naše filijale, starije od 50 godina, osobe sa invaliditetom, Rome i Romkinje, korisnike novčane socijalne pomoći i onih koje su na evidenciji duže od godinu dana, posebno one duže od 24 meseca, kao i žrtve porodičnog nasilja. Takođe je raspisan i javni poziv za samozapošljavanje pripadnika romske nacionalnosti sa evidencije NSZ, jednokratna subvencija je 380.000, za osobe sa invaliditetom 420.000 dinara, a jedna od mera je i radna aktivacija osoba sa invaliditetom posebno onih koje su duže vreme bez posla – objašnjava Milovanović.