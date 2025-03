Prijepolje – Opština na Limu, na samoj granici Srbije i Crne Gore odavno je poznata po svom gastronomskom bogatstvu, pa zbog ukusnih specijaliteta u Prijepolje svraćaju mnogi prolaznici, ne samo lokalno stanovništvo. Jedna od onih radnji za koje zna čitav grad jeste Mahova pekara i njihove čuvene pitaljke koje se tradicionalno spremaju tokom Ramazanskog posta. Koliko su one ukusne i popularne najbolje svedoče dugački redovi koji se skoro svaki dan prave ispred njenih vrata.

- Posebna je gužva tokom Ramazanskog posta, ne možemo napraviti koliko se traži. Pitaljke su definitivno simbol naše radnje, vole ih i stari i mladi i to nam je posebno drago. Ono što u šali kažu za naše pitaljke jeste da su dobre i kad su vruće i kada su hladne, kaže za RINU vlasnik pekare Salko Bajramović.

- Brašno, voda, so, kvasac i istočnjački začin su sastojci koji pitaljkama daju poseban ukus, ali i miris po kom su poznate. Pečenje u turskoj peći za koju se koriste samo hrastova drva traje samo par minuta, ali na 400 do 500 stepeni. Za mesec dana, koliko traje ramazanski post, iz peći izađe i do 40.000 pitaljki. Ovo radimo tradicionalno, svakog Ramazana, sve je isto kao što se radilo pre 50 ili 100 godina. Važno je da sve bude u dobrom raspoloženju i ljubavi“, dodaje Salko.