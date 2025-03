Na parkingu se mašio za telefon tražeći pomoć prijatelja iz Srbije. On mu je kazao da je problem najverovatnije u jednoj, od četiri dizne, koja može da se isključi, pa da put nastave vozeći s tri preostala klipa. Taj razgovor je čuo nepoznati muškarac na pumpi koji prilazi Čačaninu i nudi pomoć u vidu auto-šlepa do prvog servisa u Hrvatskoj. Rekao im je da će oni taj kvar da otklone ekspresno.

- Na automobilu je zaista stradala jedna od četiri dizne na motoru, međutim automobil je u Čačak šlep-službom dovezen u skoro demoliranom stanju. Izvađene su sve četiri dizne i polovično vraćene na mesto. Takođe su raskačeni vezovi motora, pokidana su i neka creva, da vam sada ne objašnjavam. Ali načudnije mi je što su razvalili instrument tablu pod nogama suvozača, kako bi došli do dela motora, koji uopšte nije bio problematičan - priča čačanski automehaničar Dušan Radonjić nabrajajući još nekoliko izvađenih delova motora koji nisu vraćeni na mesto. On kaže da je sve to urađeno s ciljem da automobil koji je do tada bio u voznom stanju, više ne može da se pokrene.