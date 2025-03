Njegova priča postala je ponovo aktuelna jer svako biće na ovom svetu zaslužuje drugu šansu, posebno plemenito poput psa kom je čovek učinio sve najgore, a on mu je sve oprostio i celim srcem nastavio da voli ljude kao da ništa nije bilo.

"Neki dalji rođak mu je bio škotski ovčar, reklo bi se po njonji, ali nije preneo dovoljno gena da bi ga neko pomešao sa rasom. Uglavnom ovaj veseo i krakat momak, pre svega jako dobar, u pansionu je od kada se oporavio. Kada kažemo pansion, vi pomislite hotel. To jeprivremeno rešenje u kojem su psi u boksevima sa dnevnim istrčavanjem. I to je sve ok, mesec-dva, ali Ratko tako već četiri godine...