Rak je izlečiv kada se otkrije na vreme, a jedini efikasan način je skrining na karcinome, koji je danas moguće obaviti u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Jedno od ključnih pitanja je kako motivisati ljude da se javljaju na preventivne preglede, s obzirom na to da je zdravstvena kultura po tom pitanju i dalje na nezavidnom nivou.

„Skrining karcinoma, odnosno rano otkrivanje raka, efikasno je onda kada se na te preglede jave pacijenti pre nego što osete tegobe ili znake bolesti. Karcinom grlića materice otkriva se putem jednostavnog Papanikolau testa, za dojku je to mamografija, a za tumor debelog creva pregled uzorka stolice na prisustvo krvi. To su najefikasnije metode. U Srbiji se na organizovani skrining javlja manje od 50% stanovništva, a upravo je to ključ za pozitivan ishod u izlečenju ove opake bolesti. Kada se otkrije na vreme, rak je izlečiv u 100% slučajeva, dok kasnije prognoza postaje neizvesna, a lečenje dugotrajno, teško i kompleksno.