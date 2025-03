Kiša koja neprekidno pada već nekoliko dana dovela je do izlivanja reka Đetinja u svom toku u nebranjenim delovima od poplava.

- Reka Đetinja se izlila u mestima Zlaskusa, Prijanovići i Pilatovići. Poplavljene su oranice, odnosno nebranjeni delovi od poplava. To je depresivno područje, koje se svake godine plavi – rekao je Cicvarić.

Za užičko naselje Turica, gde je takođe došlo do izlivanja Đetinje, kaže da je to takođe područje koje se redovno plavi i predviđeno da primi velike količine vode, jer u suprotnom bi došlo do velike poplave u samom gradu.